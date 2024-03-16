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    Гвардиола: Мы играем, чтобы побеждать в финалах

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Ньюкаслом» (2:0) в Кубке Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Звучит очень хорошо. Знаю, что мы играем, чтобы побеждать в финалах. Но чтобы выигрывать в них, нужно одерживать победы и на более ранних стадиях.

    Мы выиграли 4 Кубка английской лиги подряд, а теперь вышли в шестой полуфинал Кубка Англии.

    Бегать и играть так, как они, — это невероятно, поздравляю команду, никто раньше этого не делал.

    Мы играли очень хорошо, так надежной обращались с мячом. Ковачич, Родри и Бернарду так хорошо сохраняли мяч. Очень хорошая игра.

    Вы видите нас, когда мы выходим на поле каждые три дня. Нам нужно, чтобы де Брюйне, Грилиш и Холанд были в лучших кондициях», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    «Манчестер Сити» прошел в полуфинал Кубка Англии, соперник на этой стадии пока неизвестен. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.

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