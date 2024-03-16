Гвардиола: Мы играем, чтобы побеждать в финалах

Главный тренервысказался о победе над(2:0) в Кубке Англии.

«Звучит очень хорошо. Знаю, что мы играем, чтобы побеждать в финалах. Но чтобы выигрывать в них, нужно одерживать победы и на более ранних стадиях.

Мы выиграли 4 Кубка английской лиги подряд, а теперь вышли в шестой полуфинал Кубка Англии.

Бегать и играть так, как они, — это невероятно, поздравляю команду, никто раньше этого не делал.

Мы играли очень хорошо, так надежной обращались с мячом. Ковачич, Родри и Бернарду так хорошо сохраняли мяч. Очень хорошая игра.

Вы видите нас, когда мы выходим на поле каждые три дня. Нам нужно, чтобы де Брюйне, Грилиш и Холанд были в лучших кондициях», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» прошел в полуфинал Кубка Англии, соперник на этой стадии пока неизвестен. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.