ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 19:29
    • «Бавария» разгромила на чужом поле «Дармштадт»
  • 17:47
    • Клебо завоевал золото в разделке на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 17:30
    • «Ковентри» вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 17:18
    • Онопко: Матчи с Сербией и Парагваем — самые сложные спарринги за последнее время
    Все новости спорта

    «Аугсбург» переиграл «Вольфсбург», «Унион» одолел «Вердер»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Аугсбург Боруссия М Унион Берлин Вердер Хайденхайм
    Завершились три матча 26-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аугсбург»

    В одном из поединков «Аугсбург» на выезде переиграл «Вольфсбург» со счетом 3:1. На гол Патрика Виммера гости ответили точными ударами Арне Майера и Кристиана Якича, который оформил дубль.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Унион» в родных стенах справился с «Вердером» со счетом 2:1. За хозяев забили Йорбе Вертессен и Бренден Эронсон, за гостей — Митчелл Вайзер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Вердер 2:1
    Голы: 1:0 Йорбе Вертессен (50'), 2:0 Бренден Ааронсон (52'), 2:1 Митчелл-Элия Вайзер (63') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Кевин Фогт, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 85'), Лука Тусар (Алекс Краль, 85'), Рани Хедира, Бренден Ааронсон (Аисса Лайдуни, 78'), Миккель Кауфманн (Benedict Hollerbach, 68'), Йорбе Вертессен (Кевин Фолланд, 68') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Оливье Деман (Феликс Агу, 64'), Йенс Стаге (Skelly Alvero, 76'), Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 64'), Марвин Дукш, Ник Вольтемаде, Justin Njinmah (Dawid Kownacki, 76'), Julian Malatini (Наби Кейта, 86') Предупреждения: Кевин Фогт (26'), Робин Гозенс (27'), Лука Тусар (30'), Сенне Линен (32'), Митчелл-Элия Вайзер (38'), Марвин Дукш (41'), Йенс Стаге (72'), Наби Кейта (90')

    Все прогнозы на Бундеслигу

    И, наконец, «Хайденхайм» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью 1:1. На гол Робина Хака хозяева ответили точным ударом Эрена Динкчи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Боруссия М 1:1
    Голы: 0:1 Робин Хак (9'), 1:1 Эрен Динкчи (66') Хайденхайм: Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Marvin Pieringer, 46'), Ян-Никлас Бесте, Норман Тойеркауф, Никола Доведан (Кевин Сесса, 46'), Эрен Динкчи (Florian Pick, 88'), Тим Кляйндинст (Штефан Шиммер, 88'), Kevin Muller, Omar Traore (Marnon Busch, 46'), Jonas Fohrenbach, Jan Schoppner Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Максимилиан Вебер, Нико Эльведи, Штефан Ляйнер (Марвин Фридрих, 76'), Робин Хак, Флориан Нойхаус (Коу Итакура, 71'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Куадио Коне, 83'), Жордан Сьебатшё, Франк Онора (Лука Нец, 76') Предупреждения: Юлиан Вайгль (18'), Кристоф Крамер (22'), Omar Traore (36'), Максимилиан Вебер (64'), Frank Schmidt (90 + 2')

    По итогам этих игр позиции команд стали следующими: «Аугсбург» (35 очков) — седьмой, «Вердер» (30) — десятый. «Хайденхайм» (29) — одиннадцатый, «Боруссия» (28) — двенадцатая, «Унион» (28) — тринадцатый, «Вольфсбург» (25) — четырнадцатый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» отыграется на «Ньюкасле» после провала на «Энфилде»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Медведев снова легко выиграет у Пола?
  • Пол — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Оступится ли «Жирона» на «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры