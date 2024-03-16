«Аугсбург» переиграл «Вольфсбург», «Унион» одолел «Вердер»

Завершились три матча 26-го тура немецкой Бундеслиги.

В одном из поединков «Аугсбург» на выезде переиграл «Вольфсбург» со счетом 3:1. На гол Патрика Виммера гости ответили точными ударами Арне Майера и Кристиана Якича, который оформил дубль.

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В параллельной игре «Унион» в родных стенах справился с «Вердером» со счетом 2:1. За хозяев забили Йорбе Вертессен и Бренден Эронсон, за гостей — Митчелл Вайзер.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Вердер 2:1 Голы: 1:0 Йорбе Вертессен (50'), 2:0 Бренден Ааронсон (52'), 2:1 Митчелл-Элия Вайзер (63') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Кевин Фогт, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Робин Гозенс (Жером Руссийон, 85'), Лука Тусар (Алекс Краль, 85'), Рани Хедира, Бренден Ааронсон (Аисса Лайдуни, 78'), Миккель Кауфманн (Benedict Hollerbach, 68'), Йорбе Вертессен (Кевин Фолланд, 68') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Милош Велькович, Михаэль Цеттерер, Оливье Деман (Феликс Агу, 64'), Йенс Стаге (Skelly Alvero, 76'), Сенне Линен (Леонардо Биттенкорт, 64'), Марвин Дукш, Ник Вольтемаде, Justin Njinmah (Dawid Kownacki, 76'), Julian Malatini (Наби Кейта, 86') Предупреждения: Кевин Фогт (26'), Робин Гозенс (27'), Лука Тусар (30'), Сенне Линен (32'), Митчелл-Элия Вайзер (38'), Марвин Дукш (41'), Йенс Стаге (72'), Наби Кейта (90')

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И, наконец, «Хайденхайм» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью 1:1. На гол Робина Хака хозяева ответили точным ударом Эрена Динкчи.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Боруссия М 1:1 Голы: 0:1 Робин Хак (9'), 1:1 Эрен Динкчи (66') Хайденхайм: Патрик Майнка, Тим Зирслебен (Marvin Pieringer, 46'), Ян-Никлас Бесте, Норман Тойеркауф, Никола Доведан (Кевин Сесса, 46'), Эрен Динкчи (Florian Pick, 88'), Тим Кляйндинст (Штефан Шиммер, 88'), Kevin Muller, Omar Traore (Marnon Busch, 46'), Jonas Fohrenbach, Jan Schoppner Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Максимилиан Вебер, Нико Эльведи, Штефан Ляйнер (Марвин Фридрих, 76'), Робин Хак, Флориан Нойхаус (Коу Итакура, 71'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Куадио Коне, 83'), Жордан Сьебатшё, Франк Онора (Лука Нец, 76') Предупреждения: Юлиан Вайгль (18'), Кристоф Крамер (22'), Omar Traore (36'), Максимилиан Вебер (64'), Frank Schmidt (90 + 2')

По итогам этих игр позиции команд стали следующими: «Аугсбург» (35 очков) — седьмой, «Вердер» (30) — десятый. «Хайденхайм» (29) — одиннадцатый, «Боруссия» (28) — двенадцатая, «Унион» (28) — тринадцатый, «Вольфсбург» (25) — четырнадцатый.