Жирков: Захарян принесет пользу сборной России

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков высказался о вызове полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в сборную России.

«В его ситуации на статистику смотреть не надо. Главное, что он играет. Думаю, Арсен будет приносить пользу для команды. Тем более, эта поездка должна пойти ему на пользу. Он сможет активизироваться и показать свой уровень. Захарян — игрок из топового европейского чемпионата, поэтому он принесет пользу в этих матчах», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, а против Парагвая 25 марта. Обе встречи состоятся в Москве.