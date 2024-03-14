Источник: Мусаев вернулся в «Краснодар»

Бывший наставниквновь возглавил команду, сообщает «Чемпионат»

По информации источника, 40-летний специалист уже подписал контракт с «быками».

13 марта «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича. «Краснодар» расторг контракт с сербским специалистом на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в Кубке России.

Кроме того, перед этим «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и уступил «Ростову» в рамках РПЛ, после чего опустился в турнирной таблице на второе место.

Мусаев уже возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. Под его руководством черно-зеленые дважды завоевали бронзовые медали РПЛ.