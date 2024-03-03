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    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 27-го тура АПЛ между «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом»

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    «Арсенал»
    Лондонский «Арсенал» в рамках 27-го тура чемпионата Англии сыграет в гостях с «Шеффилд Юнайтед». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ после 26-ти туров. На счету «клинков» 13 очков и отставание в 11 баллов от спасительного 17-го места. Команда из одноименного города одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:66.

    В предыдущем туре «Шеффилд Юнайтед» минимально уступил на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), пропустив единственный мяч на 30-й минуте. Это второе подряд сухое поражение подопечных Криса Уайлдера. Ранее «клинки» с разгромным счетом проиграли дома «Брайтону» (0:5).

    «Шеффилд Юнайтед» уступил в 4-х из 5-ти последних матчах АПЛ. На данном отрезке команде удалось набрать очки только благодаря победе над «Лутоном» в 24-м туре (3:1).

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    «Арсенал»

    «Арсенал» идет третьим в турнирной таблице с отставанием в 5 очков от лидирующего «Ливерпуля» и в 4 балла от второго «Манчестер Сити», которые свои матчи тура уже сыграли. На данный момент «канониры» имеют в своем активе 58 очков в 26-ти матчах: 18 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 62:23.

    У «Арсенала» одно поражение в 7-ми последних матчах. Все остальные встречи лондонцы выиграли. Единственную осечку подопечные Микеля Артеты допустили в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив на выезде «Порту» (0:1).

    После матча в Португалии «Арсенал» принимал «Ньюкасл» на «Эмирейтс» в рамках АПЛ. «Канониры» добились уверенной победы, оформив четыре мяча в ворота соперника (4:1).

    Личные встречи

    Матч первого круга АПЛ завершился разгромной победой «Арсенала» (5:0). Всего в 10-ти крайних встречах на счету «канониров» 7 побед, «Шеффилд Юнайтед» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 1.80.

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