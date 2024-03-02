Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Примеры с «Севильей»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Примеры

«Севилья»: Нюланд, Навас, Баде, Рамос, Салас, Педроса, Межбри, Сумаре, Торрес, Ромеро, Эн-Несири.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Тирни, Оласагасти, Субименди, Туррьентес, Захарян, Садик, Силва.

Матч между этими командами состоится 2-го марта в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 26-и туров «Севилья» занимает 15-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 7-й позиции (40 баллов).