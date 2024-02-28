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    Генич дал прогноз на матч «Зенита» и «Спартака» в РПЛ

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    Спортивный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
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    Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

    Встреча пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    «Может ли "Спартак" обыграть "Зенит"? Конечно, может. Почему "Динамо" смогло, "Локомотив" смог? По-хорошему, из увиденного мной в предсезонку и в товарищеских матчах, хотя отталкиваться от них сложно, здесь очень много зависит от эмоций и тактики. Готовность, я думаю, примерно одинаковая у тех и у других. Для первого матча, где будут преобладать эмоции.

    Конечно, "Зенит" очень мощно выглядел в товарищеских матчах, мне прям очень понравилось, как он смотрелся. Я думаю, что "Спартак" не будет ввязываться в открытый футбол с "Зенитом". И в этом, наверное, его шанс. Где-то убежать, где-то подловить на контратаках. Мне не кажется, что "Спартак" проиграет. Матч завершится результативной ничьей», — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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