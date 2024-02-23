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    Радимов: Для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина нет стремления играть за сборную России.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его всё устраивает.

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    • После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает.

    Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Напомним, Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.

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