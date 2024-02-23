Радимов: Для Кокорина футбол уже хобби, дайте ему спокойно играть и жить

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как‑то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его всё устраивает.
После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает.
Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.