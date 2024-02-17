«Атлетико» М — «Лас-Пальмас»: счет матча 5:0, обзор голов

Мадридский «Атлетико» одолел «Лас-Пальмас» (5:0) в матче 25-го тура испанской Примеры.

В 1-м тайме «матрасники» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Маркос Льоренте на 15-й минуте воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в ворота.

Спустя всего 5 минуте все тот же Льоренте оформил дубль, завершив атаку команды сильным ударом с близкой дистанции — 2:0.

Во 2-м отрезке «Атлетико» забил еще 3 безответных голы. На сей раз полузащитник команды Анхель Корреа забил гол на 47-й минуте встречи. Игрок вогнал мяч в сетку ворот после отличной передачи Коке.

На 62-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Лас-Пальмаса». Полузащитник «Атлетико» Корреа оформил дубль, уверенно реализовав одиннадцатиметровый удар.

Уже на 87-й минуте «матрасники» поставили точку в этой встрече, забив 5-й гол в ворота соперника. На сей раз нападающий команды Мемфис Депай вогнал мяч точно под перекладину ворот.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Лас-Пальмас 5:0 Голы: 1:0 Маркос Льоренте (15'), 2:0 Маркос Льоренте (20'), 3:0 Анхель Корреа (47'), 4:0 Анхель Корреа (пенальти) (62'), 5:0 Мемфис Депай (87') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Науэль Молина (Аксель Витсель, 63'), Сауль Ньигес, Коке (Родриго Де Пауль, 63'), Пабло Барриос (Артур Вермерен, 71'), Маркос Льоренте (Мемфис Депай, 63'), Самуэл Лино, Анхель Корреа, Хосе Хименес Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона (Дэйли Синкгравен, 74'), Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Алекс Суарес (Хулиан Араухо, 58'), Кирьян Родригес, Максимо Перроне (Альберто Молейро, 58'), Хавьер Муньос, Сандро Рамирес (Марк Кардона, 58'), Мунир Эль-Хаддади (Пехиньо, 81'), Марвин Парк, Mika Marmol Предупреждения: Максимо Перроне (4'), Науэль Молина (28'), Сауль Ньигес (33')

После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Лас-Пальмас» — на 8-й позиции (35 баллов).