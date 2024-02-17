«Атлетико» М — «Лас-Пальмас»: счет матча 5:0, обзор голов

В 1-м тайме «матрасники» забили 2 безответных гола. Сначала полузащитник команды Маркос Льоренте на 15-й минуте воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в ворота.
Спустя всего 5 минуте все тот же Льоренте оформил дубль, завершив атаку команды сильным ударом с близкой дистанции — 2:0.
Во 2-м отрезке «Атлетико» забил еще 3 безответных голы. На сей раз полузащитник команды Анхель Корреа забил гол на 47-й минуте встречи. Игрок вогнал мяч в сетку ворот после отличной передачи Коке.
На 62-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Лас-Пальмаса». Полузащитник «Атлетико» Корреа оформил дубль, уверенно реализовав одиннадцатиметровый удар.
Уже на 87-й минуте «матрасники» поставили точку в этой встрече, забив 5-й гол в ворота соперника. На сей раз нападающий команды Мемфис Депай вогнал мяч точно под перекладину ворот.
После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Лас-Пальмас» — на 8-й позиции (35 баллов).