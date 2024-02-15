Два топ-клуба АПЛ интересуются лидером «Шахтера»

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Calciomercato, в переходе украинца заинтересованы сразу два топ-клуба — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Известный журналист Фабрицио Романо утверждает, что в контракте Судакова с «Шахтером» указана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. По его данным, в январе «горняки» отклонили несколько предложений по 21-летнему футболисту.

Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.

Напомним, в январе 2023 года «Челси» выкупил у «Шахтера» Михаила Мудрика за 70 миллионов евро.