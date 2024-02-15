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    Два топ-клуба АПЛ интересуются лидером «Шахтера»

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    Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Георгий Судаков
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    Георгий Судаков

    По информации Calciomercato, в переходе украинца заинтересованы сразу два топ-клуба — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Известный журналист Фабрицио Романо утверждает, что в контракте Судакова с «Шахтером» указана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. По его данным, в январе «горняки» отклонили несколько предложений по 21-летнему футболисту.

    Контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.

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