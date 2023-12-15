Аршавин: «Зенит» стал похож на «Шахтер»

Заместитель генерального директора «Зенита»считает, что санкт-петербургский похож на донецкий

«Топил бы я за молодых игроков, если бы стал президентом клуба? 10 лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как "Шахтер". И в принципе мы теперь стали похожи на "Шахтер".

Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как "Барселона". Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков. Для этого нужно не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать.

Если ребята пришли в "Зенит", то у них должен быть шанс попасть в главную команду. Давать шансы футболистам», — сказал Аршавин в эфире «СБГ ШОУ».

Как известно, «Шахтер» ранее тоже делал ставку на бразильских футболистов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.