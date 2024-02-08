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    Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после разгрома от «Зенита»

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не явился на пресс-конференцию после разгромного поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:6.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Как сообщает «Чемпионат», также на ней не было его помощников Василия Березуцкого и Олега Яровинского.

    Матч прошел сегодня, 8 февраля, в рамках товарищеского турнира Кубок Равноправия и завершился победой российского клуба со счетом 6:0.

    По регламенту турнира на пресс-конференцию должны прийти главные тренеры обеих команд, но Слуцкий, возглавивший «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года, решил проигнорировать собрание.

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