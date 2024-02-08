Слуцкий проигнорировал пресс-конференцию после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»не явился на пресс-конференцию после разгромного поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:6.

Как сообщает «Чемпионат», также на ней не было его помощников Василия Березуцкого и Олега Яровинского.

Матч прошел сегодня, 8 февраля, в рамках товарищеского турнира Кубок Равноправия и завершился победой российского клуба со счетом 6:0.

По регламенту турнира на пресс-конференцию должны прийти главные тренеры обеих команд, но Слуцкий, возглавивший «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года, решил проигнорировать собрание.

После двух матчей в Кубке Равноправия лидирует «Зенит» с 6 очками после 2 туров. «Шанхай Шэньхуа» идет на второй строчке с 6 очками после 3 матчей.