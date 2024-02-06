Лига 1. ПСЖ увеличил преимущество до 8 очков

«Пари Сен-Жермен» воспользовался осечкой «Ниццы» и увеличил преимущество с 6-ти до 8-ми очков. «Лилль» ворвался в топ-4 Лиги 1. «Ланс» продолжает восхождение по турнирной таблице.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 20-го тура чемпионата Франции на 4 место в таблице поднялся «Лилль», которому удалось обойти в таблице «Монако». Монегаски в свою очередь опустились на 5-ю строчку чемпионата.

На две ступеньки вверх поднялся «Ланс», ещё недавно «кроваво-золотые» плелись в зоне вылета, а теперь коллектив расположился на 6-й строчке. По одной позиции потеряли «Реймс» и «Марсель», которые расположились на 7-м и 8-м местах соответственно.

Улучшила положение «Тулуза», которая сейчас занимает 12-е место в Лиге 1, команда обошла в таблице «Монепелье» (13 место) и «Нант» (14 место).

Календарь и таблица Лиги 1

В зоне вылета тоже произошли кардинальные изменения. Группу аутсайдеров покинул «Лион», поднявшись на 15-ю строчку. «Олимпийцы» сместили на 16-ю позицию «Метц». Последнее место во французском первенстве покинул «Лорьян», его место занял «Клермон».

ПСЖ — будущий чемпион?

Всё идёт к тому, что «Пари Сен-Жермен» снова выиграет титул чемпиона Франции, парижане уже опережают своих конкурентов на 8 очков.

Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ globallookpress.com

В 20-м туре ПСЖ добился гостевой победы над «Страсбургом» (2:1). В составе победителей мячи забили Килиан Мбаппе и Марко Асенсио. В итоге чемпионы набрали 47 очков и закрепились на первом месте.

Вернет ли «Ницца» интригу в битве за титул?

«Ницца» — главный преследователь ПСЖ в битве за чемпионство. Однако «орлята» марафонскую дистанцию длиной в 34 тура пока проигрывает. Позади уже 20 туров, а отставание команды с Лазурного берега уже составляет 8 баллов.

В минувшем туре «Ницца» потеряла очки, сыграв вничью с «Брестом» (0:0), который идет на третьей строчке Лиги 1.Таким образом команды набрали 39 и 36 очков соответственно.

Битва за еврозону?

Сразу три клуба претендуют на места в еврокубковой зоне. Лучшее положение у «Лилля», который поднялся на 4 место. Эта позиция дает право сыграть в Лиге Европы сезона 2024/2025.

«Доги» в рамках минувшего тура нанесли крупное поражение «Клермону» (4:0). В составе «Лилля» голами отметились Бенжамен Андре и Эдог Жегрова. Дубль на свой счет записал Джонатан Дэвид.

«Лилль» — «Клермон» globallookpress.com

После этой победы «Лилль» набрал 35 очков, столько же баллов у «Монако», который расположился на 5-й строчке французского чемпионата. Это место дает шанс сыграть в Лиге конференций. «Монегаски» в 20-м туре упустили победу в матче против «Гавра» (1:1).

Составить конкуренцию «Лиллю» и «Монако» в битве за еврокубковые места может «Ланс». «Кроваво-золотые» выиграли у «Нанта» (1:0) и набрали 32 очка.

Зона вылета

После двух поражений подряд «Лион» добился победы и покинул зону вылета в Лиге 1. В 20-м туре «олимпийцы» с минимальным счетом переиграли «Марсель» (1:0).

Единственный и победный гол в составе «Лиона» на 37-й минуте забил Александр Ляказетт, а его команда набрала 19 очков.

Тур № 21

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 9 по 11 февраля.

Центральная игра 21-го тура запланирована на субботу, 10 февраля: ПСЖ на своем поле примет «Лилль».

Все прогнозы на Лигу 1

В воскресенье, 11 февраля свой матч проведёт «Ницца». «Орлята» на своём поле примут команду из топ-5 чемпионата — «Монако».