ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Без Холанна было бы сложнее в матче с «Брентфордом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брентфорд
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего команды Эрлинга Холанна в матче 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Не назову ни одного нападающего, кроме Холанна, который чувствовал бы себя комфортно на поле в окружении шести игроков соперника. Даже топ-форварды не справились бы с этим.

    Благодаря действиям Эрлинга и Хулиана (Альвареса) у Фила Фодена и Кевина Де Брейне было больше свободного пространства, которым они могли пользоваться. Без Холанна было бы сложнее в матче с "Брентфордом", он нам здорово помог», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • Вчера

    • После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе после 22-х туров.

    В нынешнем сезоне Холанн провел 17 матчей за «горожан» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Байер» выйти в полуфинал Кубка Германии?
  • «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
  • Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Иран — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сантос — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сошо — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры