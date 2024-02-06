Гвардиола: Без Холанна было бы сложнее в матче с «Брентфордом»

Главный тренервысказался об игре нападающего команды матче 23-го тура АПЛ с(3:1).

«Не назову ни одного нападающего, кроме Холанна, который чувствовал бы себя комфортно на поле в окружении шести игроков соперника. Даже топ-форварды не справились бы с этим.

Благодаря действиям Эрлинга и Хулиана (Альвареса) у Фила Фодена и Кевина Де Брейне было больше свободного пространства, которым они могли пользоваться. Без Холанна было бы сложнее в матче с "Брентфордом", он нам здорово помог», — приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе после 22-х туров.

В нынешнем сезоне Холанн провел 17 матчей за «горожан» в АПЛ, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.