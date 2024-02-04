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    • Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»
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    Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»

    «Наполи» — «Верона»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Наполи» на своем поле одержал победу над «Вероной» (2:1) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили гости на 72-й минуте. Защитник «Вероны» Диего Коппола после навеса в штрафную соперника переправил мяч точно в ворота.

    Далее забивал только «Наполи». На 79-й минуте команде удалось сравнять счет благодаря голу полузащитника «неаполитанцев» Сириля Нгонге.

    Уже на 87-й минуте грузинский полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия принес победу для своей команды. Футболист увидел свободную зону у штрафной соперника, ворвался туда и отправил мяч в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Верона 2:1
    Голы: 0:1 Диего Коппола (72'), 1:1 Сириль Нгонж (79'), 2:1 Хвича Кварацхелия (87') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй (Паскуале Маццокки, 52'), Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Леандер Дендонкер, 85'), Йенс-Люс Каюсте (Сириль Нгонж, 62'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 62'), Джованни Симеоне (Джакомо Распадори, 85') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола (Джанджакомо Маньяни, 86'), Дарко Лазович (Рубен Винагре, 81'), Томаш Суслов (Даниэл Силва, 81'), Суат Сердар, Ондрей Дуда (Элаис Тавшан, 86'), Тейянни Нослин (Кароль Свидерский, 60'), Michael Folorunsho, Juan Cabal, Jackson Tchatchoua Предупреждения: Диего Коппола (33'), Marco Baroni (37'), Мариу Руй (46'), Томаш Суслов (54'), Йеспер Линдстрём (66'), Станислав Лоботка (76')

    После этого матча «Наполи» занимает 7-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. «Верона» — на 18-й позиции (18 баллов).

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