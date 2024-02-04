Кабо-Верде — ЮАР: счет матча 0:0 (1:2), обзор голов

в четвертьфинале Кубка африканский наций одержала победу над— 0:0 (2:1 по пенальти).

Команды не смогли поразить ворота друг друга все 120 минут игры. В серии пенальти команды тоже были не слишком результативны.

В составе южноафриканцев с «точки» ворота поразили только Тебохо Мокоена и Мотоби Мвала, но этого хватило для победы, так как в составе сборной Кабо-Верде свой пенальти исполнил успешно лишь Брайан Силва Тейшейра.

Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала Кабо-Верде — ЮАР 0:0 Голы: 0:1 Тебохо Мокоена (пенальти) (27'), 1:2 Брайан Тейшейра (пенальти) (27'), 1:2 Мотоби Мвала (пенальти) (27') Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Стивен Морейра, Логан Кошта, Жоао Пауто, Гамиру Монтейру (Ларос Дуарте, 87'), Кевин Пина (Гилсон Тавареш, 65'), Кенни Роша (Брайан Тейшейра, 119'), Гарри Родригес (Патрик Андраде, 72'), Райан Мендеш (Бебе, 65'), Жовани Кабрал (Вилли Семедо, 87'), Roberto Pico ЮАР: Ронвен Уильямс, Тапело Морена (Михлали Маямбела, 63'), Мотоби Мвала, Грант Кекана, Темба Зване (Ньико Мобби, 91'), Сфефело Ситхоул, Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Хулисо Джонсон Мудау (Захеле Лепаса, 103'), Эвиденс Макгопа (Джейден Адамс, 103'), Перси Тау (Тапело Масеко, 85') Предупреждение: Райан Мендеш (27')

В полуфинале команда ЮАР сыграет 7 февраля со сборной Нигерии. В другом полуфинале встретятся Кот-д'Ивуар и ДР Конго.