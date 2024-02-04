ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • 02:30
    • Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 23:06
    • Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:26
    • «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»
  • 21:57
    • «Милан» вырвал победу у «Фрозиноне» в результативной игре
  • 21:34
    • Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, победив по пенальти Узбекистан
    Все новости спорта

    Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде и вышла в полуфинал Кубка Африки

    Кабо-Верде — ЮАР: счет матча 0:0 (1:2), обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2023 Сборная Кабо-Верде Сборная ЮАР
    Сборная ЮАР в четвертьфинале Кубка африканский наций одержала победу над командой Кабо-Верде — 0:0 (2:1 по пенальти).

    Голкипер сборной ЮАР
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Голкипер сборной ЮАР

    Команды не смогли поразить ворота друг друга все 120 минут игры. В серии пенальти команды тоже были не слишком результативны.

    В составе южноафриканцев с «точки» ворота поразили только Тебохо Мокоена и Мотоби Мвала, но этого хватило для победы, так как в составе сборной Кабо-Верде свой пенальти исполнил успешно лишь Брайан Силва Тейшейра.

    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала
    Кабо-Верде — ЮАР 0:0
    Голы: 0:1 Тебохо Мокоена (пенальти) (27'), 1:2 Брайан Тейшейра (пенальти) (27'), 1:2 Мотоби Мвала (пенальти) (27') Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Стивен Морейра, Логан Кошта, Жоао Пауто, Гамиру Монтейру (Ларос Дуарте, 87'), Кевин Пина (Гилсон Тавареш, 65'), Кенни Роша (Брайан Тейшейра, 119'), Гарри Родригес (Патрик Андраде, 72'), Райан Мендеш (Бебе, 65'), Жовани Кабрал (Вилли Семедо, 87'), Roberto Pico ЮАР: Ронвен Уильямс, Тапело Морена (Михлали Маямбела, 63'), Мотоби Мвала, Грант Кекана, Темба Зване (Ньико Мобби, 91'), Сфефело Ситхоул, Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Хулисо Джонсон Мудау (Захеле Лепаса, 103'), Эвиденс Макгопа (Джейден Адамс, 103'), Перси Тау (Тапело Масеко, 85') Предупреждение: Райан Мендеш (27')

    В полуфинале команда ЮАР сыграет 7 февраля со сборной Нигерии. В другом полуфинале встретятся Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры