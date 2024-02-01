Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы

В довершение всего, сборная Марокко, фаворит перед турниром после невероятного выхода в полуфинал чемпионата мира чуть больше года назад, была переиграна и выбита командой ЮАР.
Все пять лучших команд турнира собрали чемоданы и вернулись домой; путь к трофею открыт для восьми четвертьфиналистов. Смогут ли звездные игроки Нигерии проявить себя? Сможет ли Кот-д'Ивуар завоевать трофей на родной земле? Или нас ждет еще больше шокирующих поражений фаворитов?
Нигерия против Анголы
2 февраля, 20:00 мск
В преддверии турнира большинство ожидало, что Нигерия будет доминировать над противниками благодаря своей разрушительной линии атаки.
Виктор Осимхен, лучший африканский футболист прошедшего года, является их символом, и его поддерживают нападающий «Аталанты» Адемола Лукман и нападающий «Нанта» Мозес Симон. Но хотя они и зашли так далеко, Нигерия забила всего пять раз в четырех играх, а Осимхен забил только один из этих голов.
Вместо атаки куда более впечатляющей была их оборона: тройка защитников в составе Кэлвина Бэсси, Семи Аджайи и Уильяма Троост-Эконга оказалась грозной силой. Они не пропускали после ничьей 1:1 с Экваториальной Гвинеей в первом матче.
По данным ФИФА, Ангола занимает последнее место по рейтингу на турнире (117-е место) и впервые пытается выйти в полуфинал Кубка Африки.
Они выиграли свою группу, в которую входили Буркина-Фасо, Мавритания и чемпионы 2019 года Алжир, а затем обеспечили себе место в четвертьфинале, победив Намибию со счетом 3:0, несмотря на удаление вратаря Неблу на 17-й минуте.
Самыми большими атакующими угрозами в составе Анголы являются Желсон Дала, который играет за катарский клуб высшего дивизиона «Аль-Вакра», и Мабулулу из египетского «Аль-Иттихада». Эта пара вместе забила больше голов (семь), чем вся сборная Нигерии на этом турнире.
ДР Конго против Гвинеи
2 февраля, 23:00 мск
Большую часть матча 1/8 финала против Экваториальной Гвинеи в прошлое воскресенье сборная Гвинеи не слишком вдохновляла, но удар Мохамеда Байо головой в добавленное время стал моментом настоящего качества, который привел их к их первой победе в плей-офф Кубка Африки.
Гвинея вышла из группового этапа как одна из лучших команд, занявших третье место, и они заслуживают похвалы за выход в четвертьфинал из-за проблем с физической готовностью их лучшего игрока Серу Гираси.
Нападающий «Штутгарта» забил 17 голов в 14 матчах Бундеслиги в этом сезоне, но, к сожалению, проблема с бедром ограничивает его влияние на игру команды в этом турнире.
На данный момент на их счету только три гола, и чтобы иметь больше шансов пройти дальше им наверняка нужно, чтобы Гирасси начал забивать.
Сборной ДР Конго выпала необычная честь попасть в четвертьфинал, несмотря на то, что она еще не выиграла ни одной игры: конголезцы сыграли вничью во всех четырех матчах, а затем выбили Египет по пенальти. Учитывая это, сложно правильно оценить их силу.
Команда Себастьяна Десабра заслуживает похвалы за то, что она отыгрывалась, уступая по ходу трех матчей турнира. Йоан Висса, Седрик Бакамбу и Сайлас Катомпа в атаке должны доставить Гвинее массу проблем.
Мали против Кот-д'Ивуара
3 февраля, 20:00 мск
Каким-то образом Кот-д'Ивуар жив и здоров, оправившись от пропущенного в первые три минуты гола в матче с действующим чемпионом — командой Сенегала в предыдущем раунде и дойдя до четвертьфинала.
Временно исполняющий обязанности главного тренера Эмерс Фаэ, назначенный после того, как Жан-Луи Гассе был уволен после их последней групповой игры на турнире, мудро подарил защитнику Одилону Коссуну его дебют на Кубке Африки и смело заменил Франка Кессье на Жан-Мишель Сери в центре поля в их матче 1/8 финала с Сенегалом. Оба решения окупились хорошей игрой новичков.
Есть еще хорошие новости: Себастьен Алле снова вернулся в строй после травмы лодыжки, а это означает, что у Кот-д'Ивуара прибавится веры в успех.
Нигерия теперь занимает первое место в рейтинге (42-е место в мире), оставаясь в турнире, и находится на другой стороне турнирной сетки, а это означает, что Кот-д'Ивуар имеет большие шансы на выход в финал. Для хозяев все складывается удачно, но Фэй настаивает, что они «не загордятся».
Сборная Мали встает на их пути после победы над Буркина-Фасо со счетом 2:1. Эти две страны имеют общую границу, а это означает, что атмосфера на предстоящем матче будет накаленной.
Ив Биссума — выдающийся игрок сборной Мали, но он не играл в предыдущем туре из-за дискомфорта в бедре во время тренировки. Полузащитник «Тоттенхэма» все еще может вернуться в форму к этому матчу и будет ключевым игроком, если сможет играть.
Без Биссума сборная Мали черпала вдохновение в Лассине Синайоко. 24-летний футболист играет за французский клуб второго дивизиона «Осер», где в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах. Синайоко трижды поражал ворота на этом турнире.
Кабо-Верде против ЮАР
3 февраля, 23:00 мск
Сборная Марокко выглядела очень уверенно на групповом этапе, выйдя на первое место с двумя победами и ничьей. В 1/8 финала против ЮАР им не хватало Хакима Зиеша и Софиана Буфаля, но Ашраф Хакими, Софьян Амрабат и Нуссайр Мазрауи были включены в стартовый состав.
Южноафриканцы смело шли вперед и была вознаграждены невероятной победой со счетом 2:0. Блестящий гол Эвиденса Макгопа положил начало их успеху, прежде чем поздний штрафной удар Тебохо Мокоэна гарантировал им вечеринку.
Сборная ЮАР превратилась из темных лошадок в серьезных соперников и теперь встретится с Кабо-Верде в борьбе за место в полуфинале.
Сборная Кабо-Верде возглавила группу B, в которую вошли Египет, Гана и Мозамбик. Последний матч группового этапа против Египта не имел для них турнирного значения, потому что они уже квалифицировались в 1/8 финала.
Когда Мостафа Мохамед забил гол на 93-й минуте и вывел Египет вперед со счетом 2:1, они могли махнуть рукой на это. Однако гол Брайана Тейшейры, сравнявший счет, подчеркивает их боевой дух.
Затем они обыграли Мавританию со счетом 1:0, реализовав поздний пенальти. Сборная ЮАР должна стать для них куда более серьезным противником.