Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы

Через неделю после поражения от Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4, своего самого крупного домашнего поражения в истории, хозяева турнира сборная Кот-д'Ивуара выбила действующего чемпиона — команду Сенегала. Египет, выигравший турнир рекордные семь раз, проиграл в серии пенальти команде ДР Конго.

В довершение всего, сборная Марокко, фаворит перед турниром после невероятного выхода в полуфинал чемпионата мира чуть больше года назад, была переиграна и выбита командой ЮАР.

Все пять лучших команд турнира собрали чемоданы и вернулись домой; путь к трофею открыт для восьми четвертьфиналистов. Смогут ли звездные игроки Нигерии проявить себя? Сможет ли Кот-д'Ивуар завоевать трофей на родной земле? Или нас ждет еще больше шокирующих поражений фаворитов?

Нигерия против Анголы

2 февраля, 20:00 мск

В преддверии турнира большинство ожидало, что Нигерия будет доминировать над противниками благодаря своей разрушительной линии атаки.

Виктор Осимхен, лучший африканский футболист прошедшего года, является их символом, и его поддерживают нападающий «Аталанты» Адемола Лукман и нападающий «Нанта» Мозес Симон. Но хотя они и зашли так далеко, Нигерия забила всего пять раз в четырех играх, а Осимхен забил только один из этих голов.

Нигерия — Камерун globallookpress.com

Вместо атаки куда более впечатляющей была их оборона: тройка защитников в составе Кэлвина Бэсси, Семи Аджайи и Уильяма Троост-Эконга оказалась грозной силой. Они не пропускали после ничьей 1:1 с Экваториальной Гвинеей в первом матче.

По данным ФИФА, Ангола занимает последнее место по рейтингу на турнире (117-е место) и впервые пытается выйти в полуфинал Кубка Африки.

Они выиграли свою группу, в которую входили Буркина-Фасо, Мавритания и чемпионы 2019 года Алжир, а затем обеспечили себе место в четвертьфинале, победив Намибию со счетом 3:0, несмотря на удаление вратаря Неблу на 17-й минуте.

Ангола — Алжир globallookpress.com

Самыми большими атакующими угрозами в составе Анголы являются Желсон Дала, который играет за катарский клуб высшего дивизиона «Аль-Вакра», и Мабулулу из египетского «Аль-Иттихада». Эта пара вместе забила больше голов (семь), чем вся сборная Нигерии на этом турнире.

ДР Конго против Гвинеи

2 февраля, 23:00 мск

Большую часть матча 1/8 финала против Экваториальной Гвинеи в прошлое воскресенье сборная Гвинеи не слишком вдохновляла, но удар Мохамеда Байо головой в добавленное время стал моментом настоящего качества, который привел их к их первой победе в плей-офф Кубка Африки.

Гвинея вышла из группового этапа как одна из лучших команд, занявших третье место, и они заслуживают похвалы за выход в четвертьфинал из-за проблем с физической готовностью их лучшего игрока Серу Гираси.

Гвинея — Сенегал globallookpress.com

Нападающий «Штутгарта» забил 17 голов в 14 матчах Бундеслиги в этом сезоне, но, к сожалению, проблема с бедром ограничивает его влияние на игру команды в этом турнире.

На данный момент на их счету только три гола, и чтобы иметь больше шансов пройти дальше им наверняка нужно, чтобы Гирасси начал забивать.

Сборной ДР Конго выпала необычная честь попасть в четвертьфинал, несмотря на то, что она еще не выиграла ни одной игры: конголезцы сыграли вничью во всех четырех матчах, а затем выбили Египет по пенальти. Учитывая это, сложно правильно оценить их силу.

ДР Конго — Египет globallookpress.com

Команда Себастьяна Десабра заслуживает похвалы за то, что она отыгрывалась, уступая по ходу трех матчей турнира. Йоан Висса, Седрик Бакамбу и Сайлас Катомпа в атаке должны доставить Гвинее массу проблем.

Мали против Кот-д'Ивуара

3 февраля, 20:00 мск

Каким-то образом Кот-д'Ивуар жив и здоров, оправившись от пропущенного в первые три минуты гола в матче с действующим чемпионом — командой Сенегала в предыдущем раунде и дойдя до четвертьфинала.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Эмерс Фаэ, назначенный после того, как Жан-Луи Гассе был уволен после их последней групповой игры на турнире, мудро подарил защитнику Одилону Коссуну его дебют на Кубке Африки и смело заменил Франка Кессье на Жан-Мишель Сери в центре поля в их матче 1/8 финала с Сенегалом. Оба решения окупились хорошей игрой новичков.

Есть еще хорошие новости: Себастьен Алле снова вернулся в строй после травмы лодыжки, а это означает, что у Кот-д'Ивуара прибавится веры в успех.

Нигерия теперь занимает первое место в рейтинге (42-е место в мире), оставаясь в турнире, и находится на другой стороне турнирной сетки, а это означает, что Кот-д'Ивуар имеет большие шансы на выход в финал. Для хозяев все складывается удачно, но Фэй настаивает, что они «не загордятся».

Прогнозы на Кубок Африки

Сборная Мали встает на их пути после победы над Буркина-Фасо со счетом 2:1. Эти две страны имеют общую границу, а это означает, что атмосфера на предстоящем матче будет накаленной.

Мали — ЮАР globallookpress.com

Ив Биссума — выдающийся игрок сборной Мали, но он не играл в предыдущем туре из-за дискомфорта в бедре во время тренировки. Полузащитник «Тоттенхэма» все еще может вернуться в форму к этому матчу и будет ключевым игроком, если сможет играть.

Без Биссума сборная Мали черпала вдохновение в Лассине Синайоко. 24-летний футболист играет за французский клуб второго дивизиона «Осер», где в этом сезоне забил четыре гола в 19 матчах. Синайоко трижды поражал ворота на этом турнире.

Кабо-Верде против ЮАР

3 февраля, 23:00 мск

Сборная Марокко выглядела очень уверенно на групповом этапе, выйдя на первое место с двумя победами и ничьей. В 1/8 финала против ЮАР им не хватало Хакима Зиеша и Софиана Буфаля, но Ашраф Хакими, Софьян Амрабат и Нуссайр Мазрауи были включены в стартовый состав.

Южноафриканцы смело шли вперед и была вознаграждены невероятной победой со счетом 2:0. Блестящий гол Эвиденса Макгопа положил начало их успеху, прежде чем поздний штрафной удар Тебохо Мокоэна гарантировал им вечеринку.

Сборная ЮАР превратилась из темных лошадок в серьезных соперников и теперь встретится с Кабо-Верде в борьбе за место в полуфинале.

Сборная Кабо-Верде возглавила группу B, в которую вошли Египет, Гана и Мозамбик. Последний матч группового этапа против Египта не имел для них турнирного значения, потому что они уже квалифицировались в 1/8 финала.

Когда Мостафа Мохамед забил гол на 93-й минуте и вывел Египет вперед со счетом 2:1, они могли махнуть рукой на это. Однако гол Брайана Тейшейры, сравнявший счет, подчеркивает их боевой дух.

Затем они обыграли Мавританию со счетом 1:0, реализовав поздний пенальти. Сборная ЮАР должна стать для них куда более серьезным противником.