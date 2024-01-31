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    «Ньюкасл» разобрался с «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» победил «Шеффилд Юнайтед»

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    В поединке 22-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» в родных стенах переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

    Фабиан Шер
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    Фабиан Шер

    На дубль Эберечи Эзе и точный удар Майкла Олисе гости ответили голами Бена Бреретона и Джеймса Макэйти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 3:2
    Голы: 0:1 Бен Бреретон (1'), 1:1 Эберечи Эзе (17'), 1:2 James McAtee (20'), 2:2 Эберечи Эзе (27'), 3:2 Майкл Олисе (67') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз, Хефферсон Лерма, Майкл Олисе (Джеффри Шлупп, 70'), Эберечи Эзе (Дэвид Озо, 78'), Джордан Айю, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 90') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич (Уэс Фодерингем, 52'), Остон Трасти, Джек Робинсон (Яссер Ларуси, 82'), Анель Ахмедходжич, Джейден Богл, Анис Бен Слимане (Rhys Norrington-Davies, 46'), Густаво Хамер (Кэмерон Арчер, 87'), Оливер Макбарни (William Osula, 64'), Бен Бреретон (Андре Брукс, 46'), James McAtee, V.Souza Предупреждения: Остон Трасти (40'), Джек Робинсон (42'), Rhys Norrington-Davies (90 + 5'), Хефферсон Лерма (90 + 13'), Анель Ахмедходжич (90 + 13')

    Победа позволила «Кристал Пэлас» набрать 24 очка и подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице. У «Шеффилда» осталось 10 баллов и последняя строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В еще одной игре «Ньюкасл» на выезде уверенно переиграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

    На дубль Фабиана Шера, а также автогол Алекса Морено хозяева смогли ответить только одним точным ударом в исполнении Олли Уоткинса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Ньюкасл 1:3
    Голы: 0:1 Фабиан Шер (32'), 0:2 Фабиан Шер (36'), 0:3 Алекс Морено (автогол) (52'), 1:3 Олли Уоткинс (71') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Клеман Лангле, Алекс Морено, Бубакар Камара (Джейкоб Рэмси, 63'), Мэтти Кэш, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Юри Тилеманс (Николо Дзаньоло, 63'), Мусса Диаби (Леон Бэйли, 62'), Олли Уоткинс Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Джейкоб Мёрфи, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Льюис Майли (Tino Livramento, 75'), Энтони Гордон (Эмиль Крафт, 90'), Александер Исак (Мигель Альмирон, 43') Предупреждения: Бубакар Камара (39'), Дуглас Луис (72'), Джон МакГинн (77'), Энтони Гордон (90 + 4'), Николо Дзаньоло (90 + 5')

    Заработанные три очка позволили «Ньюкаслу» набрать 32 балла и подняться на седьмое место. У «Астон Виллы» осталось 43 балла и четвертая строчка.

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