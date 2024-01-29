Главный тренер «Норвича»: Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным

Главный тренервысказался о решении наставникапокинуть свой пост после окончания нынешнего сезона.

«Я не был шокирован, нет. Честно говоря, об этом говорили многие и много, но всё, что мы обсуждали с Юргеном, было в рамках беседы тет-а-тет. Вот почему мне не очень нравится отвечать на вопросы такого рода. Это личное.

Думаю, мы все должны уважать то, что он сделал. Желаю ему всего самого наилучшего в остатке этого сезона. Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным», — приводит слова Вагнера This is Anfield.

После 21-го тура «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. Напомним, что 28-го января «мерсисайцы» обыграли «Норвич» в матче 1/16 финала Кубка Англии.