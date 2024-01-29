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    Главный тренер «Норвича»: Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным

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    Главный тренер «Норвича» Дэвид Вагнер высказался о решении наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть свой пост после окончания нынешнего сезона.

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    «Я не был шокирован, нет. Честно говоря, об этом говорили многие и много, но всё, что мы обсуждали с Юргеном, было в рамках беседы тет-а-тет. Вот почему мне не очень нравится отвечать на вопросы такого рода. Это личное.

    Думаю, мы все должны уважать то, что он сделал. Желаю ему всего самого наилучшего в остатке этого сезона. Думаю, прощальное турне в английском футболе будет для Клоппа очень успешным», — приводит слова Вагнера This is Anfield.

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