Слуцкий сообщил, какой футбол хочет поставить в «Шанхай Шэньхуа»

Наставник «Шанхай Шэньхуа»ответил на вопрос, какой футбол хочет поставить в китайском клубе.

«Если говорить о моей мечте, идеальный вариант для меня, если мы на протяжении долгого времени будем контролировать мяч, в случае потери быстро переключаться в переходную фазу и, в зависимости от того, где это произойдет, мы снова должны начинать быструю или позиционную атаку», — приводит слова Слуцкого РИА «Новости».

52-летний специалист тренирует «Шанхай Шэньхуа» с конца декабря. Ранее Слуцкий возглавлял «Рубин». Он покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.