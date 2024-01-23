Первый тренер Акинфеева: У Игоря есть силы продолжать играть и в следующем сезоне

, первый тренер вратаря ЦСКА и сборной России, высказался по поводу завершения карьеры своего воспитанника.

«Я разговаривал с Игорем, но никогда не касался темы его завершения карьеры, потому что он сам решит. Сможет ли он играть дальше, тут вопрос только в травмах. В этом сезоне Акинфеев хорошо играет. Он капитан и на поле, и в раздевалке, сумасшедший опыт. Продлит контракт — хорошо, не продлит — всё равно молодец. Он столько уже отыграл, все рекорды побил.

Мне кажется, у него есть силы продолжать играть и в следующем сезоне. Без Игоря трудно строить команду. Если ЦСКА хочет замахиваться на высокие места, то нужен такой дядька. Игорь мне сам говорил, что хотел выиграть ещё титул с командой, в том сезоне и сделали это. Мне кажется, и на следующий сезон замахнётся», — сказал Коваль «Чемпионату».