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    Пеллегрини о поражении «Бетиса»: «Барселона» контролировала игру, но 2-й тайм был за нами

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    Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о поражении своей команды в матче 21-го тура Примеры с «Барселоной» (2:4).

    Мануэль Пеллегрини
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    Мануэль Пеллегрини

    «Я был доволен вторым таймом. В первом тайме они владели мячом, но моментов было мало, и гол получился удачным.

    Они больше владели мячом и больше контролировали игру, но второй тайм был абсолютно нашим. Они сделали счёт 0:2 в самом начале и исчезли с поля. У нас были шансы, голы Иско

    Если мы не интенсивны и не организованны, нам трудно отвоевать мяч. Они много владели мячом. В первом тайме мы прессинговали в верхней части поля. Наше стремление к победе привело к тому, что мы проиграли матч на 90-й минуте», — приводит слова Пеллегрини Marca.

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    • После этого матча «Бетис» занимает 9-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в активе. В следующем матче команда сыграет против 27-го января против «Мальорки».

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