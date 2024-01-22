«Оренбург» сыграл вничью с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

сыграл вничью с узбекскимв рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Команда Давида Деограсии уступала 0:2, но за несколько минут до финального свистка забила два гола и ушла от поражения.

В составе «Оренбурга» отличились Кирилл Капленко и Данила Прохин.

«Оренбург» 1 тайм: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Гогличидзе, Перес, Титков, Башич, Марин, Гюрлюк, Мартынов.

2 тайм: Ходанович, Адамов, Гойкович, Прохин, Сидоров, Капленко, Вера, Михайлов, Столбов (Малых 73’), Воробьев, Обухов.

Ранее сообщалось, что 23 января «Оренбург» проведет товарищеский матч с северомакедонским клубом «Струга Трим-Лум».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.