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    «Оренбург» сыграл вничью с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

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    «Оренбург» сыграл вничью с узбекским «Навбахором» в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

    «Оренбург» не смог выиграть у «Навбахора»
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    «Оренбург» не смог выиграть у «Навбахора»

    Игра завершилась со счетом 2:2.

    Команда Давида Деограсии уступала 0:2, но за несколько минут до финального свистка забила два гола и ушла от поражения.

    В составе «Оренбурга» отличились Кирилл Капленко и Данила Прохин.

    «Оренбург» 1 тайм: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Гогличидзе, Перес, Титков, Башич, Марин, Гюрлюк, Мартынов.

    2 тайм: Ходанович, Адамов, Гойкович, Прохин, Сидоров, Капленко, Вера, Михайлов, Столбов (Малых 73’), Воробьев, Обухов.

    Ранее сообщалось, что 23 января «Оренбург» проведет товарищеский матч с северомакедонским клубом «Струга Трим-Лум».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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