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    • «Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема
    Все новости спорта

    «Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема

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    «Лион» до закрытия зимнего трансферного окна рассчитывает подписать нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

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    По информации RMC Sport, «Лиону» будет сложно договориться с саудовским клубом, который потратил слишком много денег на контракт с французским футболистом.

    Кроме того, в Саудовской Аравии всерьез рассчитывали на то, что Бензема будет одной из главных звезд местного чемпионата.

    Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

    Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

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