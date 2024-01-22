«Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема

до закрытия зимнего трансферного окна рассчитывает подписать нападающего «Аль-Иттихада»

По информации RMC Sport, «Лиону» будет сложно договориться с саудовским клубом, который потратил слишком много денег на контракт с французским футболистом.

Кроме того, в Саудовской Аравии всерьез рассчитывали на то, что Бензема будет одной из главных звезд местного чемпионата.

Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.

Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.