«Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема

По информации RMC Sport, «Лиону» будет сложно договориться с саудовским клубом, который потратил слишком много денег на контракт с французским футболистом.
Кроме того, в Саудовской Аравии всерьез рассчитывали на то, что Бензема будет одной из главных звезд местного чемпионата.
Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».
Также сообщалось, что Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе.
Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.