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    Экс-игрок «Манчестер Сити» недоволен отношением к звездам в Саудовской Аравии

    Футбол Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига Манчестер Сити
    Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт признался, что ему не нравится жить в Саудовской Аравии.

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    «Существует огромная пропасть с Европой. Здесь нас ограничивают в возможностях. Здесь есть много недовольных игроков, но, возможно, это хорошо, потому что мы продолжаем улучшать это каждый день.

    Может быть, в будущем ситуация немного улучшится. Сейчас для них является чем-то новым, что за их клубы выступают европейские игроки с большим послужным списком. Может быть, пока они просто не привыкли к этому и должны адаптироваться.

    Здесь есть недочеты во всех смыслах, это же касается и повседневной жизни. Они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы предъявляете, их не волнуют. Они играют по своим правилам.

    Вы договариваетесь об одном, а потом они не выполняют обещанное, хотя контракт уже подписан. Они ссорятся с тобой. Это проблема, которой не существует в Европе», — приводит слова Ляпорта испанское издание AS.

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