Экс-игрок «Манчестер Сити» недоволен отношением к звездам в Саудовской Аравии

Защитник «Аль-Насра»признался, что ему не нравится жить в

«Существует огромная пропасть с Европой. Здесь нас ограничивают в возможностях. Здесь есть много недовольных игроков, но, возможно, это хорошо, потому что мы продолжаем улучшать это каждый день.

Может быть, в будущем ситуация немного улучшится. Сейчас для них является чем-то новым, что за их клубы выступают европейские игроки с большим послужным списком. Может быть, пока они просто не привыкли к этому и должны адаптироваться.

Здесь есть недочеты во всех смыслах, это же касается и повседневной жизни. Они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы предъявляете, их не волнуют. Они играют по своим правилам.

Вы договариваетесь об одном, а потом они не выполняют обещанное, хотя контракт уже подписан. Они ссорятся с тобой. Это проблема, которой не существует в Европе», — приводит слова Ляпорта испанское издание AS.