Бензема останется в «Аль-Иттихаде»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Вопреки многочисленным слухам, француз останется в саудовском клубе как минимум до конца сезона.
Сообщалось, что Бензема недоволен своей жизнью в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.
Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».
Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.