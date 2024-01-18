Бензема останется в «Аль-Иттихаде»

не покинетв январе, сообщает L`Equipe.

Вопреки многочисленным слухам, француз останется в саудовском клубе как минимум до конца сезона.

Сообщалось, что Бензема недоволен своей жизнью в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.