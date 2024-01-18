ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 14:54
    • Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open
  • 16:35
    • Сборная Австралии обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии
  • 16:11
    • Бензема останется в «Аль-Иттихаде»
    Все новости спорта

    Бензема останется в «Аль-Иттихаде»

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига
    Карим Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в январе, сообщает L`Equipe.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    Вопреки многочисленным слухам, француз останется в саудовском клубе как минимум до конца сезона.

    Сообщалось, что Бензема недоволен своей жизнью в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

  • Источник: Бензема может перейти в «Пари Сен-Жермен»
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что экс-капитан «Реала» был отстранен от тренировок с «Аль-Иттихадом».

    Transfermarkt оценивает стоимость Бензема в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне 36-летний Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется сильнее в дерби Мадрида?
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Барселона» пропустит от «Унионистаса»?
  • «Унионистас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли Индия проблемой для Узбекистана?
  • Индия — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры