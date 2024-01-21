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    • «Осасуна» обыграла «Хетафе» в результативном матче
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    «Осасуна» обыграла «Хетафе» в результативном матче

    «Осасуна» — «Хетафе»: счет матча 3:2 (2:0), обзор голов

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    В матче 21-го тура испанской Примеры «Осасуна» обыграла на своем поле «Хетафе»- 3:2.

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    Первый тайм хозяева выиграли со счетом 2:0, голами отметились Рауль и Икер Муньос.

    Но уже к середине второго тайма «Хетафе» сравнял счет. Голы забили Борха Майораль и Неманья Максимович.

    Но «Осасуна» все равно смогла вырвать победу на 80-й минуте после точного удара Хесуса Аресо.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Хетафе 3:2
    Голы: 1:0 Рауль Гарсия (9'), 2:0 Икер Муньос (31'), 2:1 Борха Майораль (64'), 2:2 Неманья Максимович (68'), 3:2 Хесус Аресо (80') Осасуна: Серхио Эррера, Давид Гарсия, Алехандро Катена, Хуан Крус, Хоан Мохика, Рубен Пенья (Хесус Аресо, 73'), Пабло Ибаньес (Дарко Брашанац, 66'), Икер Муньос (Лукас Торро, 86'), Мойсес Гомес (Аймар Орос, 66'), Рауль Гарсия (Хосе Арнаис, 73'), Анте Будимир Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Гастон Альварес (Jordi Martin, 46'), Омар Альдерете, Даконам Ортега Дьене, Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович, Луис Милья, Карлос Аленья (Хосе Анхель Кармона, 46'), Борха Майораль, Enes Ünal Предупреждения: Рауль Гарсия (26'), Мойсес Гомес (29'), Луис Милья (39'), Давид Гарсия (76'), Хуан Иглесиас (77'), Неманья Максимович (86'), Хуан Крус (89'), Хосе Анхель Кармона (90 + 6')

    «Осасуна» после победы поднялось на 10-е место с 26 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Хетафе» располагается строчкой ниже с 25 очками.

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