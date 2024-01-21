«Боруссия» М — «Аугсбург»: счет матча 1:2, обзор голов

«Аугсбург» Фото: globallookpress.com
На голы Филлипа Тица и Арне Энгельса хозяева ответили точным ударом престижа Жордана Сьебатше.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Аугсбург 1:2
Голы: 1:0 Теозон-Жордан Сибачо (26'), 1:1 Филлип Тиц (47'), 1:2 Арне Энгелс (51') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Лука Нец (Штефан Ляйнер, 71'), Рокко Райтц (Кристоф Крамер, 46'), Куадио Коне (Флориан Нойхаус, 71'), Робин Хак (Nathan N`Goumou Minpole, 67'), Франк Онора (Грант-Леон Ранос, 87'), Алассан Плеа, Жордан Сьебатшё Аугсбург: Финн Дамен, Иагу, Феликс Удуохай, Джеффри Гауэлеу, Кевин Мбабу, Арне Энгелс (Мадс Педерсен, 73'), Эльвис Реджбечай, Фредрик Йенсен (Кристиян Якич, 60'), Эрмедин Демирович, Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 83'), Рубен Варгас (Арне Майер, 83') Предупреждения: Эльвис Реджбечай (41'), Лука Нец (67'), Кристиян Якич (80')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Аугсбург» с 21 очком поднялся на десятое место в Бундеслиге. «Боруссия» с 20 пунктами опустилась на 12-ю строчку.