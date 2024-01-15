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    Ахметов сделал обращение к болельщикам «Краснодара» после перехода в «Зенит»

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    Новичок петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов выступил с обращением к болельщикам своего бывшего клуба «Краснодара».

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков "Краснодара" за поддержку. Они действительно очень классные, они любили меня. Это яркое воспоминание. Хочу попросить не держать на меня зла, понять ситуацию, мой выбор.

    Каждый просто идёт своей дорогой. Надеюсь, что мы ещё увидимся. Хочется верить, что, когда мы будем играть в Краснодаре, наша встреча пройдёт хорошо», — сказал Ахметов «Чемпионату».

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    • Напомним, что официально о трансфере Ахметова в «Зенит» было объявлено 9 января. Его контракт будет действовать до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

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