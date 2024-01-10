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    Бенрахма может уйти из «Вест Хэма»

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    Полузащитником «Вест Хэма» Саидом Бенрахма интересуются сразу несколько команд английской Премьер-лиги, сообщает журналист Санти Уна в одной из социальных сетей.

    Саид Бенрахма
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    Саид Бенрахма

    «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» намерены совершить трансфер 28-летнего алжирского футболиста в зимнее трансферное окно. Другим претендентом на Бенрахма является французский «Лион», готовый взять его в аренду до конца сезона.

    Календарь и таблица АПЛ

    Саид Бенрахма стал игроком «Вест Хэма» в 2020 году, перейдя из «Брентфорда». В этом сезоне он является футболистом ротации в составе «молотобойцев», сыграл 21 матч, отдал два голевых паса. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2026 года.

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