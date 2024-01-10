Бенрахма может уйти из «Вест Хэма»

Полузащитником «Вест Хэма»интересуются сразу несколько команд английской Премьер-лиги, сообщает журналист Санти Уна в одной из социальных сетей.

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» намерены совершить трансфер 28-летнего алжирского футболиста в зимнее трансферное окно. Другим претендентом на Бенрахма является французский «Лион», готовый взять его в аренду до конца сезона.

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Саид Бенрахма стал игроком «Вест Хэма» в 2020 году, перейдя из «Брентфорда». В этом сезоне он является футболистом ротации в составе «молотобойцев», сыграл 21 матч, отдал два голевых паса. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2026 года.