«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

Защитник Макс Килман Фото: globallookpress.com
На 25-й минуте счет открыл центральный защитник гостей Макс Килман.
Сразу после перерыва «волки» забили еще два гола ворота «ирисок». Их авторами стали бразильский нападающий Матеус Кунья и Майкл Доусон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вулверхэмптон — Эвертон 3:0
Голы: 1:0 Макс Килман (25'), 2:0 Матеус Кунья (53'), 3:0 Крэйг Доусон (61') Вулверхэмптон: Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Томми Дойл, Пабло Сарабия (Жанрикне Беллегард, 80'), Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Педру Нету, 80'), José Sá, Nélson Semedo (Мэтт Доэрти, 85'), João Gomes (Бубакар Траоре, 85'), Rayan Aït-Nouri (Уго Буэно, 73') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Майкл Кин (André Gomes, 64'), Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон (Шеймус Коулман, 64'), Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 74'), Дуайт Макнил (Арно Данжума, 74') Предупреждения: Нэйтан Паттерсон (23'), Rayan Aït-Nouri (43'), Томми Дойл (45 + 5'), Дуайт Макнил (45 + 5'), Джеймс Тарковски (67')
«Волки» поднялись на 11-е место с 28 очками.
«Эвертон» на 17-й позиции с 21 очком.