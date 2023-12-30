ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон СтриклендГлавные итоги UFC уходящего 2023 года
  • 19:52
    • «Манчестер Сити» не испытал проблем в матче с «Шеффилд Юнайтед»
  • 19:38
    • СКА разгромил «Автомобилист»
  • 19:18
    • «Локомотив» переиграл московское «Динамо»
  • 19:18
    • ЦСКА уверенно победил «Северсталь»
  • 17:30
    • Дубль Палмера помог «Челси» одержать победу над «Лутоном»
    Все новости спорта

    «Вулверхэмптон» неожиданно разгромил «Эвертон»

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: счет матча 3:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вулверхэмптон Эвертон
    В 20-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» легко победил «Эвертон» со счетом 3:0.

    Защитник Макс Килман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Защитник Макс Килман

    На 25-й минуте счет открыл центральный защитник гостей Макс Килман.

    Сразу после перерыва «волки» забили еще два гола ворота «ирисок». Их авторами стали бразильский нападающий Матеус Кунья и Майкл Доусон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Эвертон 3:0
    Голы: 1:0 Макс Килман (25'), 2:0 Матеус Кунья (53'), 3:0 Крэйг Доусон (61') Вулверхэмптон: Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Томми Дойл, Пабло Сарабия (Жанрикне Беллегард, 80'), Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Педру Нету, 80'), José Sá, Nélson Semedo (Мэтт Доэрти, 85'), João Gomes (Бубакар Траоре, 85'), Rayan Aït-Nouri (Уго Буэно, 73') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Майкл Кин (André Gomes, 64'), Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон (Шеймус Коулман, 64'), Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 74'), Дуайт Макнил (Арно Данжума, 74') Предупреждения: Нэйтан Паттерсон (23'), Rayan Aït-Nouri (43'), Томми Дойл (45 + 5'), Дуайт Макнил (45 + 5'), Джеймс Тарковски (67')

    «Волки» поднялись на 11-е место с 28 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Эвертон» на 17-й позиции с 21 очком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждут футбольные шахматы
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Юнайтед» справится с «Ноттингем Форест»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Япония — Таиланд
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры