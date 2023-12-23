«Ноттингем Форест» — «Борнмут»: счет матча 2:3, обзор голов

на чужом поле одолел(3:2) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Защитник «Ноттингем Форест» Вилли Боли получил 2-ю желтую карточку и покинул поле.

На 46-й минуте хозяева вышли вперед. Форвард «Ноттингема» Энтони Эланга принял мяч после отличной передачи от партнера и нанес четкий удар с угла штрафной.

Спустя всего 4 минуте «Борнмут» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего команды Доминика Соланке. Форвард забил гол сильным ударом головой.

На 57-й минуте все тот же Соланке сделал дубль и вывел свою команду вперед. Форвард решил пробить со средней дистанции и не прогадала — мяч полетел низом и оказался в левом углу ворот.

На 90+3-й минуте Соланке и вовсе оформил хет-трик. Нападающий снова выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и переправил мяч в девятку ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Борнмут 2:3 Голы: 1:0 Энтони Эланга (47'), 1:1 Доминик Соланке (51'), 1:2 Доминик Соланке (58'), 2:2 Крис Вуд (74'), 2:3 Доминик Соланке (90 + 4') Ноттингем Форест: Мэтт Тёрнер, Неко Уильямс, Вийи Боли, Харри Тоффоло (Ола Эйна, 86'), Орел Мангала (Каллум Хадсон-Одои, 46'), Морган Гиббз-Уайт (Danilo Oliveira, 90'), Дивок Ориги (Мусса Ньякат, 27'), Энтони Эланга, Крис Вуд, Murillo, Ryan Yates Борнмут: Нето, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер, Филип Биллинг (Дэвид Брукс, 82'), Райан Кристи, Льюис Кук (Alex Scott, 29'), Данго Уаттара (Киффер Мур, 82'), Доминик Соланке, Энтойн Семеньо (Луис Синистерра, 70') Предупреждения: Вийи Боли (5'), Вийи Боли (23'), Andoni Iraola (26'), Alex Scott (31'), Энтойн Семеньо (65'), Райан Кристи (68')

После этого матча «Борнмут» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции (14 баллов).