«Ноттингем Форест» — «Борнмут»: счет матча 2:3, обзор голов

На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Защитник «Ноттингем Форест» Вилли Боли получил 2-ю желтую карточку и покинул поле.
На 46-й минуте хозяева вышли вперед. Форвард «Ноттингема» Энтони Эланга принял мяч после отличной передачи от партнера и нанес четкий удар с угла штрафной.
Спустя всего 4 минуте «Борнмут» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего команды Доминика Соланке. Форвард забил гол сильным ударом головой.
На 57-й минуте все тот же Соланке сделал дубль и вывел свою команду вперед. Форвард решил пробить со средней дистанции и не прогадала — мяч полетел низом и оказался в левом углу ворот.
На 90+3-й минуте Соланке и вовсе оформил хет-трик. Нападающий снова выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и переправил мяч в девятку ворот.
После этого матча «Борнмут» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции (14 баллов).