Мусиала отреагировал на то, что его называют будущим обладателем «Золотого мяча»

Полузащитникрассказал о дружбе с полузащитником, а также о шансах выиграть «Золотой мяч».

«Очень рад, что некоторые эксперты видят во мне и в Беллингеме будущих обладателей "Золотого мяча".

Мы дружим с Джудом. Мы были соседями по комнате в молодежной сборной Англии. Сейчас он играет в "Реале", а я — в "Баварии". Это сумасшествие.

Джуд очень здорово выступает в своем клубе, и я рад за него. В целом, индивидуальные награды очень привязаны к коллективным. Если выиграть много трофеев с клубом или сборной, твои шансы на "Золотой мяч" возрастут», — сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.

В нынешнем сезоне Мусиала провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Беллингем принял участие в 16-и встречах за «Реал» в Примере, забил 13 мячей и оформил 2 ассиста.