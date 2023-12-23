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    Мусиала отреагировал на то, что его называют будущим обладателем «Золотого мяча»

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    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о дружбе с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом, а также о шансах выиграть «Золотой мяч».

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    «Очень рад, что некоторые эксперты видят во мне и в Беллингеме будущих обладателей "Золотого мяча".

    Мы дружим с Джудом. Мы были соседями по комнате в молодежной сборной Англии. Сейчас он играет в "Реале", а я — в "Баварии". Это сумасшествие.

    Джуд очень здорово выступает в своем клубе, и я рад за него. В целом, индивидуальные награды очень привязаны к коллективным. Если выиграть много трофеев с клубом или сборной, твои шансы на "Золотой мяч" возрастут», — сказал Мусиала в интервью журналисту Максимилиану Коху.

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    • В нынешнем сезоне Мусиала провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Беллингем принял участие в 16-и встречах за «Реал» в Примере, забил 13 мячей и оформил 2 ассиста.

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