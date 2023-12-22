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    Ла Лига. «Реал» обогнал «Жирону» и вышел в лидеры

    Итоги 18-го тура чемпионата Испании по футболу

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    Ближется к завершению первая половина чемпионата Испании. Прошедший тур прошел со знаком плюс для грандов: «Реал» вернул лидерство в Ла Лиге, а «Барселона» сократила отставание от «Жироны».

    Изменения в турнирной таблице

    18-й тур испанского чемпионата внес незначительные изменения в положение команд. «Реал» смог догнать по очкам «Жирону» и по дополнительным показателям обошел конкурента в турнирной таблице.

    Основные перестановки произошли над зоной вылета, так «Вильярреал» и «Мальорка» поднялись на одну строчку вверх, расположившись на 13-м и 14-м местах соответственно. На две ступеньки поднялась «Севилья», которая занимает 15-ю позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Вниз по турнирной таблице опустились два клуба: «Алавес» скатился с 13-го на 16-е место, а «Кадис» — с 16-го на 17-е.

    Двоевластие в Примере

    Открытие сезона 2023/2024 в Ла Лиге «Жирона» потеряла очки в 18-м туре. Коллектив упустил победу в поединке с «Бетисом» (1:1). За «Жирону» в этом поединке отличился Артём Довбик, который реализовал пенальти на 39-й минуте. Свой гол «Бетис» забил на 88-й минуте встречи, отличился Херман Пеццеллья.

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    • Осечкой соперника воспользовался «Реал», мадридцы с трудом, но выиграли у «Алавеса» (1:0). Единственный и победный гол на 92-й минуте забил Лукас.

    Таким образом «Реал» не только догнал «Жирону», но и обогнал её в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 45 очков после сыгранных 18 туров.

    Шанс для «Барселоны»

    «Барселона» получила возможность сократить отставание от лидеров с 9 до 7 очков. На данный момент каталонский клуб занимает третью строчку в чемпионате Испании, набрав 38 баллов.

    «Барселона» — «Альмерия»
    globallookpress.com

    В 18-м туре «сине-гранатовые» переиграли «Альмерию» (3:2). В составе «Барселоны» дублем отметился Сержи Роберто, еще один гол забил Рафинья.

    Зона еврокубков

    В зоне еврокубков пока без изменений, на 4-м месте по-прежнему идет «Атлетико». «Матрасники» вновь потеряли очки, после поражения от «Атлетика» (0:2), мадридский коллектив устроил голевую феерию с «Хетафе», сыграв вничью (3:3).

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    • К слову, «Атлетик», который занимает 5 место, воспользовался шансом и догнал «Атлетико» в таблице. Оба клуба набрали по 35 баллов. В рамках минувшего игрового дня «Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Лас-Пальмасу» (1:0).

    Тур № 19

    Чемпионат Испании берет двухнедельную паузу. Матчи следующего тура пройдут со 2 по 4 января 2024 г.

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    В рамках 19-го тура Ла Лиги лидер чемпионата «Реал» свой поединок проведет дома против «Мальорки» 3 января. В этот же день «Жирона» примет мадридский «Атлетико».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Завершится программа игрового дня матчем с участием «Барселоны»: «сине-гранатовые» отправятся на гостевую игру против «Лас-Пальмаса», встреча запланирована на четверг, 4 января.

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