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    Дубль Кейна принес «Баварии» победу в матче со «Штутгартом»

    «Бавария» — «Штутгарт»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 15-го тура бундеслиги «Бавария» на своем поле одержала победу над «Штутгартом» со счетом 3:0.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Автором дубля стал Гарри Кейн, ещё один гол на счету Ким Мин Чжэ.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Штутгарт 3:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (2'), 2:0 Гарри Кейн (55'), 3:0 Ким Мин Джэ (63') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ, Рафаэл Геррейру, Конрад Лаймер, Альфонсо Дэвис (Франс Кретциг, 89'), Александар Павлович, Лерой Зане, Джамал Мусиала (Mathys Henri Tel, 83'), Томас Мюллер (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 83'), Гарри Кейн Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштедт, Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон (Антони Руо, 59'), Йоша Вагноман (Леонидас Стергиу, 83'), Крис Фюрих (Силас Катомпа Мвумпа, 59'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Серу Гирасси, Дениз Ундав (У Ен Чон, 77'), Энцо Мийо (Джейми Левелинг, 59') Предупреждения: Максимилиан Миттельштедт (31'), Атакан Каразор (69'), Джейми Левелинг (82')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» с 35 очками занимает второе место в бундеслиге. «Штутгарт» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Германии.

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