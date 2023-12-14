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    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 17-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом»

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    «Тоттенхэм»
    Сегодня в 23:00 по московскому времени «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». За ходом встречи 17-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 16-ти матчах. На счету «лесников» 3 победы, 5 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 17:28.

    В предыдущем туре «Ноттингем Форест» прервал серию из 4-х поражений подряд. Гостевой матч против «Вулверхэмптона» завершился со счетом 1:1. В составе «лесников» мяч забил Тоффоло, отличившись на 14-й минуте игры.

    До этого «Ноттингем Форест» последовательно уступил «Вест Хэму» (2:3), «Брайтону» (2:3), «Эвертону» (0:1) и «Фулхэму» (0:1). Последний раз подопечные Стива Купера праздновали победу в АПЛ 5 ноября, обыграв дома «Астон Виллу» (2:0) в рамках 11-го тура.

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    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 30 очков в 16-ти матчах. На счету «Тоттенхэма» 9 побед, 3 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 33:23.

    В крайнем туре подопечные Энджа Постекоглу принимали «Ньюкасл». «Тоттенхэм» забил 4 мяча в ворота соперника, одержав крупную победу со счетом 4:1.

    Этот успех прервал серию из пяти матчей без побед в АПЛ. Ранее «шпоры» проиграли «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону» (1:2), «Астон Вилле» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2), а также сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» оба раза обыграл своего соперника — 2:0 на выезде и 3:1 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «шпор» 6 побед, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 3-х случаях и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

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