«Ноттингем Форест»
Команда в нынешнем сезоне явно не претендует на что-то серьезное. «Лесникам» уже будет сложно даже стать середняком, ведь пока они ведут борьбу за выживание.
С атакой у команды откровенно не складывается. В 16 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 14 раз.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм
Свой последний поединок команда провела посредственно. «Ноттингем Форест» хоть и взял один балл, но сыграл на выезде вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).
В пяти последних поединках коллектив не выиграл при четырех поражениях, тогда как в 12 последних матчах у него лишь одна победа, так что с такой формой хозяевам будет сложно даже взять один балл.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» испытывают небольшой спад в игре в последнее время и скатились на пятое место в турнирной таблице. До прошлого тура в пяти играх они набрали всего один пункт, сыграв вничью с «Манчестер Сити» (3:3).
В предыдущем матче «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Лондонцы повели в счете 3:0 уже к 60-й минуте поединка, а затем и вовсе выигрывали 4:0.
Главной проблемой команды Ангелоса Постекоглу во время серии неудач был переполненный лазарет, где находятся около 10 футболистов основного состава. Тем не менее, даже в таких условиях, его команда показывает качественный футбол, но ей постоянно чего-то не хватает.
Также выходят на первый план неожиданные лидеры, которых в прежние годы уже списали или задвинули в глубокий резерв, и новички. Аргентинец Ло Чельсо забивал два матча подряд, Ив Биссума смог закрепиться в основе, а молодой итальянец Дестини Удоджи с ходу вписался в состав и стал важной фигурой в игре «Тоттенхэма».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,50, ничья — в 4,10.
Хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей, тогда как в последних семи поединках гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2,03, ведь в семи матчах «Тоттенхэма» был реализован именно такой сценарий.