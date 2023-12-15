«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 15 декабря, начало — 23:00 (мск). «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ноттингем Форест»

Команда в нынешнем сезоне явно не претендует на что-то серьезное. «Лесникам» уже будет сложно даже стать середняком, ведь пока они ведут борьбу за выживание.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 16 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 14 раз.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм 1X2Новым игрокам 4.504.101.70Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела посредственно. «Ноттингем Форест» хоть и взял один балл, но сыграл на выезде вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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В пяти последних поединках коллектив не выиграл при четырех поражениях, тогда как в 12 последних матчах у него лишь одна победа, так что с такой формой хозяевам будет сложно даже взять один балл.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» испытывают небольшой спад в игре в последнее время и скатились на пятое место в турнирной таблице. До прошлого тура в пяти играх они набрали всего один пункт, сыграв вничью с «Манчестер Сити» (3:3).

В предыдущем матче «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Лондонцы повели в счете 3:0 уже к 60-й минуте поединка, а затем и вовсе выигрывали 4:0.

Главной проблемой команды Ангелоса Постекоглу во время серии неудач был переполненный лазарет, где находятся около 10 футболистов основного состава. Тем не менее, даже в таких условиях, его команда показывает качественный футбол, но ей постоянно чего-то не хватает.

Также выходят на первый план неожиданные лидеры, которых в прежние годы уже списали или задвинули в глубокий резерв, и новички. Аргентинец Ло Чельсо забивал два матча подряд, Ив Биссума смог закрепиться в основе, а молодой итальянец Дестини Удоджи с ходу вписался в состав и стал важной фигурой в игре «Тоттенхэма».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 4,50, ничья — в 4,10.

Хозяева проиграли в четырех из пяти последних матчей, тогда как в последних семи поединках гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов за 2,03, ведь в семи матчах «Тоттенхэма» был реализован именно такой сценарий.