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    Рахимов: Удовлетворение присутствует, но проблемы есть

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    Главный тренер «Рубин» Рашид Рахимов высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Всегда говорю, что у нас есть вещи, которые мы должны улучшать. Для меня важно, что есть определённые качества, которые применяет команда, но ещё важнее — исправление существующих ошибок. У нас есть хорошие моменты, они наиграны. Другое дело ошибки — их нужно всегда сводить к минимуму. Чем меньше их будет — тем больше позитива.

    Удовлетворение присутствует, но проблемы есть. Говорил об этом на встрече с правлением клуба после завершения первой части сезона: у нас есть фазы, которые радуют, но есть и вещи, которые нужно улучшать для достижения стабильности», — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

    Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в шести предыдущих матчах в рамках РПЛ клуб из Татарстана добыл пять побед.

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