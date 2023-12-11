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    Гризманн: Это футбол. Иногда тяжело страдать

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    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Альмерией» (2:1) в 15-м туре Ла Лиги.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Это футбол. Иногда тяжело страдать, защищаться, быть сзади, и бывают дни, когда ты на вершине. Вы должны побеждать. Главное — три очка. И это большое изменение по сравнению с прошлым годом.

    Они выставили больше людей вперед, оказывали на нас давление во втором тайме, а мы не знали, как найти решения. Вот чего нам это стоило. С выходом Молины мы поставили Маркоса в центр, он искал больше глубины, и это помогло нам завладеть мячом», — приводит слова Гризманна Movistar.

    В текущем сезоне Гризманн в 20 встречах забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

    На данный момент «Атлетико» идет 4-м в таблице, набрав 34 очка.

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