Гризманн: Это футбол. Иногда тяжело страдать

Форвард «Атлетико»прокомментировал победу над «Альмерией» (2:1) в 15-м туре Ла Лиги.

«Это футбол. Иногда тяжело страдать, защищаться, быть сзади, и бывают дни, когда ты на вершине. Вы должны побеждать. Главное — три очка. И это большое изменение по сравнению с прошлым годом.

Они выставили больше людей вперед, оказывали на нас давление во втором тайме, а мы не знали, как найти решения. Вот чего нам это стоило. С выходом Молины мы поставили Маркоса в центр, он искал больше глубины, и это помогло нам завладеть мячом», — приводит слова Гризманна Movistar.

В текущем сезоне Гризманн в 20 встречах забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

На данный момент «Атлетико» идет 4-м в таблице, набрав 34 очка.