«Штутгарт» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

обыграл(2:0) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Первый гол хозяева забили на 55-й минуте встречи. Точным ударом отличился форвард «Штутгарта» Серху Гирасси.

На 78-й минуте форвард хозяев Силас удвоил преимущество своей команды. Матч так и закончился победой «Штутгарта» со счетом 2:0.

Футбол. Германия. Кубок Штутгарт — Боруссия Д 2:0 Голы: 1:0 Serhou Guirassy (55'), 2:0 Силас Катомпа Мвумпа (78') Предупреждения: Вальдемар Антон (64'), Рами Бенсебаини (67'), Атакан Каразор (90 + 2')

Таким образом, дортмундская «Боруссия» после поражения вылетела из Кубка Германии. «Штутгарт» прошел в четвертьфинал турнира.