«Штутгарт» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

«Штутгарт» Фото: vfb.de
Первый гол хозяева забили на 55-й минуте встречи. Точным ударом отличился форвард «Штутгарта» Серху Гирасси.
На 78-й минуте форвард хозяев Силас удвоил преимущество своей команды. Матч так и закончился победой «Штутгарта» со счетом 2:0.
Футбол. Германия. Кубок
Штутгарт — Боруссия Д 2:0
Голы: 1:0 Serhou Guirassy (55'), 2:0 Силас Катомпа Мвумпа (78') Предупреждения: Вальдемар Антон (64'), Рами Бенсебаини (67'), Атакан Каразор (90 + 2')
Таким образом, дортмундская «Боруссия» после поражения вылетела из Кубка Германии. «Штутгарт» прошел в четвертьфинал турнира.