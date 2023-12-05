Серия А. «Интер» сохранил лидерство

«Интер» и «Ювентус» вне конкуренции в итальянском чемпионате. За лидерами Серии А пытаются угнаться «Милан», «Рома» и «Наполи», но пока безрезультатно.

Изменения в турнирной таблице

Минувший тур чемпионата Италии внес несколько изменений в турнирной таблице. Так действующий чемпион «Наполи» не смог удержаться на 4-м месте, пропустив вперед «Рому».

Календарь и таблица Серии А

На две ступеньки вверх поднялась «Фиорентина», заняв 6-ю строчку. Таким образом «Болонье» и «Аталанте» пришлось опуститься вниз на 7-е и 8-е места соответственно. Между собой в чемпионате поменялись «Дженоа» (14 место) и «Сассуоло» (15 место).

Топ-5 Серии А

«Интер» сохранил первое место в чемпионате Италии, переиграв на выезде «Наполи» (3:0). В крупной победе миланского клуба над действующими чемпионате поучаствовали Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам. В итоге «нерадзурри» набрали 35 очков и опережают ближайшего преследователя на два пункта.

«Монца» — «Ювентус» globallookpress.com

На второй строчке расположился «Ювентус», который заработал 33 пункта. В рамках минувшего игрового дня туринский клуб добился победы в матче против «Монцы» (2:1). В составе «Старой синьоры» отличились Адриан Рабьо и Федерико Гатти.

На третьей позиции таблицы закрепился «Милан», «россонери» отстают от «Ювентуса» на 4 пункта, но опережают «Рому» на 5 баллов. В последней игре первенства «Милан» переиграл ФК «Фрозиноне» (3:1). В этом поединке в составе миланского коллектива голы забили Лука Йович, Кристиан Пулишич и Фикайо Томори. В итоге коллектив набрал 29 очков.

В четверку сильнейших поднялась «Рома», после победы над «Сассуоло» (2:1). За римский клуб голы забили Расмус Кристенсен и Пауло Дибала, который реализовал пенальти. Таким образом «волчица» набрала 24 очка. Столько же пунктов у чемпиона «Наполи», который замыкает топ-5 Серии А.

Тур № 15

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 8 по 11 декабря.

Откроет программу игрового дня битва между «Ювентусом» и «Наполи», который запланирован на пятницу, 8 декабря.

Все прогнозы на Серию А

В субботу, 9 декабря в игру вступит лидер Серии А — «Интер». «Нерадзурри» на своем поле примут «Удинезе». В этот же день «Милан» отправится гостить к «Аталанте».