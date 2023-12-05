«Динамо» готово перенести матч с «Зенитом» в Кубке России на более ранний срок

готовы рассмотреть возможный перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.

«Перенести ответный кубковый матч с "Зенитом" на более ранний срок? Такая идея поступила. "Зенит" на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на "Газпром-Арене" закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

«Динамо» выиграло у «Зенита» (1:0) в первом матче1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра запланирована на март 2024 года.