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    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
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    «Динамо» готово перенести матч с «Зенитом» в Кубке России на более ранний срок

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    «Динамо» готовы рассмотреть возможный перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.

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    «Перенести ответный кубковый матч с "Зенитом" на более ранний срок? Такая идея поступила. "Зенит" на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

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    • Если перенос разгрузит календарь, тем более что на "Газпром-Арене" закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

    «Динамо» выиграло у «Зенита» (1:0) в первом матче1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра запланирована на март 2024 года.

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