Президент УЕФА считает, что зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

Президент УЕФАзаявил, что чемпионат мира 2022 года, который проводился в декабре, не пошел на пользу футболу.

«Мы делаем всё возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях.

Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу, и было бы неразумно делать это снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», — приводит слова Чеферина RTBF.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре проводился в период с 20 ноября по 18 декабря. На мундиале 2022 года чемпионом стала сборная Аргентины. Лучшим футболистом был признан Лионель Месси.