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    Президент УЕФА считает, что зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

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    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что чемпионат мира 2022 года, который проводился в декабре, не пошел на пользу футболу.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Мы делаем всё возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях.

    Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошёл на пользу футболу, и было бы неразумно делать это снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», — приводит слова Чеферина RTBF.

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