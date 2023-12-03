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    В «Сочи» высказались по поводу увольнения Точилина

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    Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о том, почему клуб отказался от сотрудничества с Александром Точилиным.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «На данный момент то что написано на сайте, так и есть. Команду готовит помощник.

    Думаю, нет никаких шансов, что он вернется на пост главного тренера. Уже отстранен от работы главного тренера до последнего тура. Увольнение когда происходит? Не когда вам говорят: "Вы команду не готовите, мы не нуждаемся в ваших услугах". А когда подписываешь документ. В любом случае сегодня выходной день», — цитирует Рубашко «СЭ».

    Точилин возглавлял «Сочи» с 17 сентября. Южане с 10 набранными очками находятся на последнем месте в таблице РПЛ.

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