Месси: Я был очень зол на Левандовского

Форвард сборной Аргентинывысказался о том, почему он не пожал руку форвардуво время матча ЧМ-2022 с Польшей.

В 2021 году Месси завоевал «Золотой мяч», после чего заявил, что награды был достоин Левандовский. Однако Роберт упрекнул аргентинца в том, что Лео не проголосовал за него.

Во время ЧМ-2022, который прошел в Катаре, Месси не пожал руку поляку.

«Его заявление в 2021 году после того, как я выиграл "Золотой мяч", расстроило меня. Тогда я сказал то, что действительно чувствовал. Я игнорировал его во время игры, я был зол и думал, что ему не следовало говорить то, что он сказал. Я был очень зол.

После этого мы встретились, поговорили и пришли к выводу, что это недоразумение. Затем он поехал в "Барселону", и мы много говорили о клубе, городе и обо всем остальном», — цитирует Месси ESPN.

На мундиале в Катаре победу одержала сборная Аргентины. Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.