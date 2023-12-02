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    Месси: Я был очень зол на Левандовского

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Польши
    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, почему он не пожал руку форварду Роберту Левандовскому во время матча ЧМ-2022 с Польшей.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В 2021 году Месси завоевал «Золотой мяч», после чего заявил, что награды был достоин Левандовский. Однако Роберт упрекнул аргентинца в том, что Лео не проголосовал за него.

    Во время ЧМ-2022, который прошел в Катаре, Месси не пожал руку поляку.

    «Его заявление в 2021 году после того, как я выиграл "Золотой мяч", расстроило меня. Тогда я сказал то, что действительно чувствовал. Я игнорировал его во время игры, я был зол и думал, что ему не следовало говорить то, что он сказал. Я был очень зол.

    После этого мы встретились, поговорили и пришли к выводу, что это недоразумение. Затем он поехал в "Барселону", и мы много говорили о клубе, городе и обо всем остальном», — цитирует Месси ESPN.

    На мундиале в Катаре победу одержала сборная Аргентины. Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

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