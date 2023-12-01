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    Мальдини о своем будущем: Никогда не буду работать в другом итальянском клубе

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    Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о планах по продолжению своей карьеры функционера.

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    «Я говорю спустя шесть месяцев, потому что раньше я бы говорил о внутренних делах, но время позволяет успокоиться.

    Есть люди, которые проходят мимо, не испытывая настоящего уважения к самобытности и истории "Милана". А есть другие, связанные с его идеалами, для которых любовь к "Милану" остаётся безусловной.

    Моё будущее? Ограниченные альтернативы, никогда не будет другого итальянского клуба. Возможно, только иностранный топ-клуб. Мне нравится побеждать и строить.

    Саудовская Аравия? Кто знает, может быть, это идея», — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира.

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    • Напомним, что летом 2018-го года итальянец получил должность в «Милане». В июле этого года Мальдини покинул пост технического директора «россонери».

    За эти 5 лет функционер стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022.

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