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    Гаджиев раскритиковал игру махачкалинского «Динамо» при Бердыеве

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что ему не нравится игра команды.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после 20 туров. Летом пост главного тренера махачкалинского клуба занял Курбан Бердыев.

    «Оцениваю выступление как успешное, но говорить о том, что доволен, не могу. Как у любого специалиста у меня хватает замечаний по игре, замечаний к отдельным футболистам, в целом к команде.

    С одной стороны, есть какое‑то временное достижение, но при этом есть очевидные проблемы у команды.

    Нам нужно и усиливаться, и играть агрессивнее. Мы забиваем мало голов и мало создаем моментов. Если бы мы создавали много моментов и не было реализации, тогда можно было бы сказать, что это индивидуальная проблема. А так это проблема команды в целом.

    Надеемся, что сумеем усилиться. В любом случае основа, каркас команды должен сохраниться. Команда этим костяком движется с самого начала, целая группа футболистов прошла от Второй лиги до нынешнего уровня благодаря подготовке и внутренней мотивации. Но нам необходимо точечное усиление», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

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