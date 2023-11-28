Гаджиев раскритиковал игру махачкалинского «Динамо» при Бердыеве

Президент махачкалинского «Динамо»признался, что ему не нравится игра команды.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги после 20 туров. Летом пост главного тренера махачкалинского клуба занял Курбан Бердыев.

«Оцениваю выступление как успешное, но говорить о том, что доволен, не могу. Как у любого специалиста у меня хватает замечаний по игре, замечаний к отдельным футболистам, в целом к команде.

С одной стороны, есть какое‑то временное достижение, но при этом есть очевидные проблемы у команды.

Нам нужно и усиливаться, и играть агрессивнее. Мы забиваем мало голов и мало создаем моментов. Если бы мы создавали много моментов и не было реализации, тогда можно было бы сказать, что это индивидуальная проблема. А так это проблема команды в целом.

Надеемся, что сумеем усилиться. В любом случае основа, каркас команды должен сохраниться. Команда этим костяком движется с самого начала, целая группа футболистов прошла от Второй лиги до нынешнего уровня благодаря подготовке и внутренней мотивации. Но нам необходимо точечное усиление», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».