«Ренн» — «Реймс»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

В матче 13-го тура французской Лиги 1без проблем разобрался на своем поле с— 3:1. Это первая победа после ухода с поста главного тренера Бруно Женезио.

Перед этим матчем «Ренн» снова возглавил Стефан Жюльен (2018-2021), который в свой первый приход отлично поработал с бретонцами.

Уже на четвертой минуте Амин Гуири открыл счет, выведя хозяев вперед.

«Реймсу» удалось сравнять счет в добавленное к первому тайму время усилиями Умара Диаките.

Но после перерыва хозяева спокойно довели матч до победы. Голы забивали Бенжамен Бурижо и Артюр Теат.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Реймс 3:1 Голы: 1:0 Амин Гуири (4'), 1:1 Умар Диаките (45 + 1'), 2:1 Бенжамен Буриго (46'), 3:1 Артур Теате (66') Ренн: Стив Манданда, Кристофер Ву, Артур Теате, Адриен Трюффер (Ибрахим Салах, 83'), Жануэль Белосьян, Бенжамен Буриго (Лоранс Ассиньон, 72'), Энцо Ле Фе, Неманья Матич, Мартен Терье (Людовик Блас, 72'), Амин Гуири (Батист Сантамария, 83'), Арно Калимуэндо (Бертуг Озгюр Йылдырым, 90') Реймс: Йеванн Диуф, Тибо де Смет, Юнис Абдельхамид, Эммануэль Агбаду, Томас Фоке (Реда Хадра, 76'), Мохаммед Дарами (Adama Bojang, 87'), Тедди Теума, Азор Матусива, Маршал Манетси (Амир Ричардсон, 33'), Умар Диаките (Амин Салама, 76'), Дзюня Ито Предупреждения: Неманья Матич (70'), Арно Калимуэндо (77'), Эммануэль Агбаду (85'), Тедди Теума (89')

«Реймс» пока занимает пятое место с 20 очками. «Ренн» (15) поднялся на 10-ю позицию.