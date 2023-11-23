Рубен Невеш может перейти в «Ньюкасл» или «Манчестер Сити»

По данным Football Insider, португальский полузащитник «Аль-Хиляля»может покинуть Саудовскую Аравию всего после полгода выступления там.

26-летний хавбек намерен вернуться в европейский топ-клуб. При этом «Аль-Хиляль» не хочет отпускать Рубена Невеша до конца чемпионата. Сейчас им активно интересуются «Ньюкасл» и «Ман Сити».

Напомним, что Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года, перейдя из «Вулверхэмптона» за € 55 млн. Его контракт действует до 2026 года. В текущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 17 матчей, забил два гола.

Ранее прошла информация об интересе к Рубену Невешу со стороны лондонского «Арсенала».