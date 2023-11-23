ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы
    Все новости спорта

    Рубен Невеш может перейти в «Ньюкасл» или «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Арсенал Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    По данным Football Insider, португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может покинуть Саудовскую Аравию всего после полгода выступления там.

    Рубен Невеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Невеш

    26-летний хавбек намерен вернуться в европейский топ-клуб. При этом «Аль-Хиляль» не хочет отпускать Рубена Невеша до конца чемпионата. Сейчас им активно интересуются «Ньюкасл» и «Ман Сити».

    Напомним, что Невеш стал игроком «Аль-Хиляля» летом 2023 года, перейдя из «Вулверхэмптона» за € 55 млн. Его контракт действует до 2026 года. В текущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 17 матчей, забил два гола.

    Ранее прошла информация об интересе к Рубену Невешу со стороны лондонского «Арсенала».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Навбахор» не заметит «олимпийцев»
  • «Олимпик» — «Навбахор». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Андреев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры