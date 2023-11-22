ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»

сообщили о решении ФИФА по поводу досрочного расторжения контрактас клубом.

Стало известно, что ФИФА встала на сторону «Ростова» и обязала Матиаса Норманна и саудовский «Аль-Раед» выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК "Ростов", ФК "Аль-Раед" и игроку Матиасу Норманну.

Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов".

Футбольный клуб "Аль-Раед" несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в сообщении российской команды.

Напомним, что Норманн пополнил состав «Ростова» в 2019 году. Затем игрок отправился в московское «Динамо» на правах аренды. Футболист покинул столицу, сославшись на беспокойство за свою безопасность в стране.