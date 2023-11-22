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    ФИФА признала Норманна виновным в безосновательном расторжении контракта с «Ростовом»

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    В «Ростове» сообщили о решении ФИФА по поводу досрочного расторжения контракта Матиаса Норманна с клубом.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Стало известно, что ФИФА встала на сторону «Ростова» и обязала Матиаса Норманна и саудовский «Аль-Раед» выплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    «15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК "Ростов", ФК "Аль-Раед" и игроку Матиасу Норманну.

    Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу "Ростов".

    Футбольный клуб "Аль-Раед" несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в сообщении российской команды.

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    • Напомним, что Норманн пополнил состав «Ростова» в 2019 году. Затем игрок отправился в московское «Динамо» на правах аренды. Футболист покинул столицу, сославшись на беспокойство за свою безопасность в стране.

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